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17.12.2019
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Turuncu Liste'de yer alan Servet Demir öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin yeni açıklama yaptı. Açıklamada, "4 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu 'Karker Deşti' kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir" denildi.
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