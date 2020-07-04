Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Normalleşme döneminde ekonominin tüm göstergelerinde pozitif ayrışan ülke olduk." dedi. Bakan Albayrak, "2018 Ağustos'undan beri Türkiye'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, yazıyorlar, çiziyorlar, ifade ediyorlar. Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek." ifadelerini kullandı. .