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Başkan Erdoğan'dan Güney Kore'ye ziyaret! Yeni anlaşmalar gündemde
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan Güney Kore'ye ziyaret! Yeni anlaşmalar gündemde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle Seul'e gitti. İki lider arasında yarın gerçekleştirilecek resmi görüşmelerde Türkiye-Güney Kore stratejik ortaklığı, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Kritik ziyarette iki ülke arasında yeni anlaşmaların imzalanması da bekleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Başkan Erdoğan'ın Güney Kore programının ayrıntılarını A Haber canlı yayınında aktardı.

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