20 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
20.02.2020

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimiz için başsağlığı dileğinde bulundu. Albayrak, "2 şehidimiz var, onlarla birlikte hepsine Allah’tan rahmet diliyorum" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan 2 askerle ilgili başsağlığı dileğinde bulunarak, "2 şehidimiz var, onlarla birlikte hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. 5 yaralımız arkadaşlar iletti. Onlara da Rabbim acil şifalar nasip etsin diyorum. Yaralılarımız ve şehitlerimizle birlikte rabbim ailelerine sabırlar ihsan etsin" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mardin'de "İş Dünyası ile Buluşma"sına katıldı. Bakan Albayrak, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik gerçekleştirilen ve 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı hava saldırısıyla ilgili, "2 şehidimiz var, onlarla birlikte hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. 5 yaralımız arkadaşlar iletti. Onlara da Rabbim acil şifalar nasip etsin diyorum. Yaralılarımız ve şehitlerimizle birlikte Rabbim ailelerine sabırlar ihsan etsin" açıklamasını yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Albayrak'tan şehitler için başsağlığı mesajı
Bakan Albayrak'tan şehitler için başsağlığı mesajı
Londra'da bir kişi, camide namaz kılan din görevlisini bıçakladı
Londra'da bir kişi, camide namaz kılan din görevlisini bıçakladı
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
Almanya'da ırkçı saldırı! Görgü tanığı o anları anlattı
Almanya'da ırkçı saldırı! Görgü tanığı o anları anlattı
İdlib'den acı haber! Şehit ve yaralılarımız var
İdlib'den acı haber! Şehit ve yaralılarımız var
TSK, rejim hedeflerini böyle vurdu
TSK, rejim hedeflerini böyle vurdu
İdlib'de harekat başladı! İşte ilk görüntüler
İdlib'de harekat başladı! İşte ilk görüntüler
Serakib kasabası neden önemli?
Serakib kasabası neden önemli?
İdlib operasyonu başladı
İdlib operasyonu başladı
İdlib operasyonu başladı mı?
İdlib operasyonu başladı mı?
Başkan Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
İdlib'de askeri harekat başladı!
İdlib'de askeri harekat başladı!
Daha Fazla Video Göster