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24.02.2020

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörü Nuri Aydın'ın annesinin cenaze törenine katıldı | Video

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesi Ayşe Aydın için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesi Ayşe Aydın tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Ayşe Aydın için bugün öğlen vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Törende taziyeleri Prof. Dr. Nuri Aydın ve eşi Yaşar Andelib Aydın kabul etti.

Cenaze töreninin ardıdan Ayşe Aydın'ın cenazesi Zeytinburnu Kozlu mezarlığında toprağa verildi.

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