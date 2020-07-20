20 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Hakkari'de 2 asker şehit oldu

Son dakika: Hakkari'de 2 asker şehit oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2020 19:23
Güncelleme:20.07.2020 19:23
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ayrıntıları canlı yayında aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerce bir üs bölgesine uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu yaralanan iki askerin, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bölgede tespit edilen hedeflerin, ATAK helikopterleri, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve ateş destek vasıtalarıyla anında yoğun şekilde ateş altına alındığı vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Hakkari'de 2 asker şehit oldu
Son dakika: Hakkari'de 2 asker şehit oldu
Türk jetleri Zap'ı bombaladı
Türk jetleri Zap'ı bombaladı
Azerbaycan Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Azerbaycan Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Tecavüz ile suçlanan HDP'li vekil hakkında flaş karar
Tecavüz ile suçlanan HDP'li vekil hakkında flaş karar
MHP'li vekil ihraç talebiyle disipline sevk edildi
MHP'li vekil ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Bakan Albayrak'tan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
Bakan Albayrak'tan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
HDP’li vekil hakkında fezleke! Deliller ne anlatıyor?
HDP’li vekil hakkında fezleke! Deliller ne anlatıyor?
STK’lardan HDP’li vekile sert tepki!
STK’lardan HDP’li vekile sert tepki!
Ankara'da kritik Libya zirvesi!
Ankara'da kritik Libya zirvesi!
Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
CHP'de muhaliflerin yüzde 25 isyanı
CHP'de muhaliflerin yüzde 25 isyanı
CHP’li vekiller parti kurdu
CHP’li vekiller parti kurdu
Daha Fazla Video Göster