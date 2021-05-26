- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Hafta sonu yasağı kalkacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Son dakika haberi... Koronavirüs vaka sayılarının 10 binin altına inmesiyle, kademeli normalleşme sürecinde gözler 1 Haziran'a çevrildi. Bilim Kurulu da yasaklarla ilgili olumlu sinyaller vermişti. Mesela kafe ve restoranlar açılabilir, sokağa çıkma kısıtlaması da gevşetilebilir. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.