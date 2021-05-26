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Son dakika: Hafta sonu yasağı kalkacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

A Haber
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Giriş: 26.05.2021 09:27
Güncelleme:26.05.2021 09:35
Son dakika haberi... Koronavirüs vaka sayılarının 10 binin altına inmesiyle, kademeli normalleşme sürecinde gözler 1 Haziran'a çevrildi. Bilim Kurulu da yasaklarla ilgili olumlu sinyaller vermişti. Mesela kafe ve restoranlar açılabilir, sokağa çıkma kısıtlaması da gevşetilebilir. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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