Türkiye'nin şehir hastaneleri koronavirüse karşı hazır! |Video

Dünyada 300 binden fazla kişiye bulaşan 12 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) Türkiye'de şehir hastanelerinin önemini bir kez daha ispatladı. Türkiye'nin şehir hastaneleri sağlıkta devrime neden oldu ve koronavirüs salgınına karşı güven verdi. Detaylar A Haber ekranlarında...

Dünyada 300 binden fazla kişiye bulaşan 12 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) Türkiye'de şehir hastanelerinin önemini bir kez daha ispatladı. Türkiye'nin şehir hastaneleri sağlıkta devrime neden oldu ve koronavirüs salgınına karşı güven verdi.

BURSA ŞEHİR HASTANESİ

Bin 335 yatak kapasiteli hastane, 4 bin 600 sağlık personeli ile hazır. Türkiye'de virüs testi yapan 25 hastaneden biri olan Bursa Şehir Hastanesi'nde koronavirüse karşı tüm önlemlerde alındı. Yüzlerce karantina odasının yanı sıra yoğun bakım üniteleri de hazır tutuluyor.

ADANA ŞEHİR HASTANESİ

Bin 555 yatak kapasitesi hazır. 231 yoğun bakım yağından, B blokta bulunan 25'i ilk etapta, 30'u da sonraki süreçte koronavirüs hastalarına hizmet verecek. Bu kapsamda B blokta 206 yatak boşaltılarak koronavirüs hastaları için hazırlandı. Acil olmayan ameliyatlara kapatılan ameliyathanenin 3 odası da koronavirüs vakaları için ayrıldı. Ayrıca Pandemi Faaliyet Planı Kapsamında yemek masalarındaki tuzluk biberlik, kürdanlık, baharatlar, sürahi ve bardaklar kaldırıldı. Masalarda sadece peçeteler olacak. Yeme salonlarındaki masalar mümkün olduğu kadar aralıklı konularak, yemek tüketimi esnasında yakın temasın engellenmesi sağlanacak.

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

Ankara Şehir Hastanesi 1 milyon 312 bin 349 metrekare kapalı alana sahip. Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük kamu-özel işbirliği projesi ve dünyanın tek parçada yapılan en büyük hastanesi. Genel, kalp damar, nöroloji, çocuk, kadın doğum, onkoloji, yüksek güvenlikli adli psikiyatri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanelerinden oluşuyor. 3 bin 804 yatak kapasiteli hastanede, 735 poliklinik, 128 ameliyathane, 224 yataklı acil servis bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ile İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilecek 2040 sismik izolatörle, "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" unvanına sahip olacak. Hastane deprem izolatörleri sayesinde, yaşanması olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini, aksamadan yerine getirmeye devam edecek. Başakşehir Şehir Hastanesi, 2354 yatak kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi'nden oluşacak.