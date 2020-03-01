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01.03.2020

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme |Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Liderler buluşması öncesi konular değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.

Yapılan telefon görüşmesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rus lider Putin'in 5 Mart'ta gerçekleşecek olan kritik görüşmesi öncesi konuşulacak konular masaya yatırıldı.

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesinin tarihi belli oldu SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞMESİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

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