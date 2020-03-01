Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme |Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Liderler buluşması öncesi konular değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.



Yapılan telefon görüşmesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rus lider Putin'in 5 Mart'ta gerçekleşecek olan kritik görüşmesi öncesi konuşulacak konular masaya yatırıldı.