Fethullahçı Terör Örgütü nasıl ortaya çıktı, dini nasıl istismar etti?

Türkiye'nin milli birliğini hedef alan, dini duyguları istismar ederek devletin en kritik kurumlarına sızan kanlı terör örgütü FETÖ'nün karanlık yüzü bir kez daha deşifre ediliyor. Uğur Mumcu'dan Muhsin Yazıcıoğlu'na kadar birçok vatan evladının şehit edildiği kanlı eylemlerin arkasındaki hain planlar, A Haber'in hazırladığı özel belgeselde gözler önüne seriliyor. İşte bir ihanet şebekesinin anatomisi ve Türkiye'yi hedef alan o gizli ajanda…