Başkan Erdoğan AK Parti kadrosuna seslendi: Gazze'nin Şam'ın umudu sizlersiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenen partisinin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış programına katılarak konuşma yaptı. "Gazze'nin hesabı muhakkak sorulacak." diyerek AK Parti kadrosuna seslenen Başkan Erdoğan, "Kardeşlerim, samimiyetle söylüyorum, yükünüz çok ağır. Gazze'nin Şam'ın umudu sizlersiniz." mesajını verdi. Toplantıyı takip eden A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.