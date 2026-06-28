Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Gazze mesajı: Bu soykırımın hesabı sorulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sapanca'da "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. Burada kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan "Nasıl Türkiye Türkiye'den daha büyüksek AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir." dedi. Gazze mesajı da veren Erdoğan "Bu hareket sadece 86 milyonun değil ümmetin de umududur. Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu, Mogadişu'nun, Beyrut'un umudu sizlersiniz." ifadelerini kullandı.