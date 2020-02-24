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24.02.2020

Tel Rıfat’ta PKK'ya ağır darbe: 2'si sözde yönetici 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi |Video

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat’ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; ikisi yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Tel Rıfat’ta PKKya ağır darbe: 2si sözde yönetici 6 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: TEL RIFAT'TA PKK'YA AĞIR DARBE: 2'Sİ SÖZDE YÖNETİCİ 6 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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