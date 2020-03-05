Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte Esad rejiminin Pantsir S1'ini vuran yerli bomba |Video

Savunma Sanayii Başkanlığı, Bahar Kalkanı Harekatında SİHA'lar tarafından kullanılan Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

İdlib'de Türk askerlerine düzenlenen alçak saldırı sonrası başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında 3 bin 300'den fazla Esed rejimi askeri öldürüldü. Bunun yanında rejime ait Rus yapımı hava savunma sistemleri de Türk SİHA'ları tarafından imha edildi. Türk SİHA'larının bu başarısı dünya basınında geniş yankı buldu.

Normal şartlarda SİHA'lar tarafından vurulmasına alışık olunmayan hava savunma sistemlerini yok eden Türk SİHA'ları tanklardan zırhlı araçlara, çok namlulu roket atarlardan mühimmat depolarına kadar çok sayıda önemli hedefi de tam isabetle vuruyor.



İdlib'de düzenlenen operasyonlarda kullanılan Türk SİHA'ları ve MAM-L mini akıllı mühimmatı açık arazide olduğu kadar meskun mahaldeki performansıyla da askeri başarıya çok güçlü katkı sağlıyor.