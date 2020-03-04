Türk SİHA’ları Rus savunma sistemi Pantsir-1'i paramparça etti! |Video

Dünden bu yana en çok konuşulan görüntülerden biri radarı aktif haldeyken vurulan Rus savunma sistemi Pantsir-1'in Türk SİHA'ları tarafından paramparça edildiği anlardı. Rusya’nın ürettiği en başarılı hava savunma sistemlerinden biri olan Pantsir-1, SİHA’larımızın kameralarına yansıdı.Pantsir-1 radarı aktif haldeyken nasıl vuruldu? Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber ekranlarında o görüntüleri değerlendirdi. Karakuş, "TSK’nın imkan ve yetenekleri her geçen gün daha fazla artmaktadır. Yapılan çalışmalar İdlib’de de sonucunu vermektedir." ifadelerini kullandı.

Dünden bu yana en çok konuşulan görüntülerden biri radarı aktif haldeyken vurulan Rus savunma sistemi Pantsir-1'in Türk SİHA'ları tarafından paramparça edildiği anlardı. Rusya'nın ürettiği en başarılı hava savunma sistemlerinden biri olan Pantsir-1, SİHA'larımızın kameralarına yansıdı.Pantsir-1 radarı aktif haldeyken nasıl vuruldu? Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber ekranlarında o görüntüleri değerlendirdi.

REJİME AİT HEDEFLER TEK TEK İMHA EDİLİYOR

Karakuş, "TSK'nın imkan ve yetenekleri her geçen gün daha fazla artmaktadır. Yapılan çalışmalar İdlib'de de sonucunu vermektedir. Pantsir silahı eğer yüksekte uçan bir uçak veya İHA varsa çok daha kolay görebiliyor. Burası düz arazi o nedenler Pantsir'leri yüksek irtifaya koyamadıklarından dolayı alçak irtifadan gelen İHA olsun veya uçak olsun onları görmekte sıkıntı çekiyor. Bu radar uçağı belirliyor, SİHA'ları onlar yöneltiyor. 'Sinyal alıyorum Pantsir çalışıyor' diyor ve yeri belli oluyor. 400 mile kadar tarama imkanları var. Şam'a kadar olan Suriye bölgesini görüntüleyebiliyor. Doğrudan SİHA merkezine yönlendiriliyor." ifadelerini kullandı.