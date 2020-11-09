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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 09 Kasım 2020 Son dakika haberi...

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Giriş: 09.11.2020 20:09
Güncelleme:09.11.2020 20:12
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 09 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır." İşte 09 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı... .
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 09 Kasım 2020 Son dakika haberi...
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 09 Kasım 2020 Son dakika haberi...
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