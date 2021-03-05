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SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı 5 Mart 2021 Covid-19 vaka ve vefat tablosu

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Giriş: 05.03.2021 20:31
Güncelleme:05.03.2021 20:35
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin günlük coronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 698 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 711 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 854 bin 960'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460, vefat sayısı 28 bin 901, ağır hasta sayısı 1232 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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