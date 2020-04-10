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10.04.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsten taburcu edilen hasta sayısını açıkladı |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada koronavirüsten taburcu edilen hasta sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşerek taburcu oldu. Sağlık ordumuzun hastalığı yenme konusundaki kararlılığına güvenin" ifadelerini kullandı.

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