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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsten taburcu edilen hasta sayısını açıkladı |Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada koronavirüsten taburcu edilen hasta sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşerek taburcu oldu. Sağlık ordumuzun hastalığı yenme konusundaki kararlılığına güvenin" ifadelerini kullandı.
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