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10.04.2020

Son dakika haberi… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte en son rakamlar |Video

Son dakika haberi… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İşte en son rakamlar...

Son dakika: Bilim Kurulunda kritik toplantı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor SON DAKİKA: BİLİM KURULU'NDA KRİTİK TOPLANTI! SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLAMA YAPIYOR

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