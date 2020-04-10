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Son dakika haberi… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte en son rakamlar |Video
Son dakika haberi… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İşte en son rakamlar...
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