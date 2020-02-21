Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan İstanbul’da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Akşam saat 18:00'da Putin ile görüşeceğim." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca "Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi." şeklinde konuştu.
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan İstanbul'da cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"PUTİN İLE BU AKŞAM GÖRÜŞECEĞİM"
Erdoğan, "Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız. Akşamki görüşme tavrımızı belirleyecek." dedi.
REJİM GÜÇLERİNE AĞIR DARBE
Başkan Erdoğan ayrıca "Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi." şeklinde konuştu ve İdlib'de 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikabın imha edildiğini söyledi.
Erdoğan, "Rejim İdlib'te bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil." mesajını verdi.
MERKEL VE MACRON, PUTİN GÖRÜŞMESİ
Öte yandan Erdoğan, "Merkel ve Macron, Putin'le yaptıkları görüşmede, İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için bir daveti kendisine yaptılar. Henüz beklenen bir cevap vardır diyemem." ifadelerine yer verdi.
"HAFTER ORADA BİR MAAŞLI LEJYONER"
Libya'daki Hafter saldırıları sorulan Erdoğan, "Hafter, bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru" dedi.
Erdoğan şöyle konuştu;
"Hafter bizim için muhatap değil. O maaşlı bir lejyoner. Biz hep Sarrac ile görüştü. Batı Sarrac'ı davet ettiği yere Hafter'i de davet ediyor. Bugün yine bunları söyledim. Türkiye orada eğitimci olarak var. Bunun yanında da SMO'dan da insanlar var. Şu anda Rusların Wagner'i 2500 orada... Bunları niye konuşmuyorlar? Bir diğeri Cizvitler Sudan'dan, Sudan'ın kendisi var. 15 bine yakın terörist var. Kimse bunları gündeme getirmiyor. Suriye halkının nasıl daveti üzerine oradaysak, Libya'da da Libya halkının daveti üzerine anlaşmamızı yaptık."
ABD'DEN PATRİOT İSTENDİ Mİ?
Erdoğan, "Bizim S-400 konusu gündemdeyken ben o zaman Sayın Trump'a Rusya'dan nasıl S-400 aldıysak sizden de Patriot alalım demiştim. Ama onlar bize olumlu bir cevap vermediler, veremediler." açıklamasında bulundu.
İRAN'DA KORONAVİRÜS
İran'daki koronavirüs vakaları sorulan Erdoğan, "Çok değişik şeyler diyenler var 13 diyenler var 4 diyenler var. Biz tedbirlerimizi almış durumdayız." şeklinde konuştu.
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