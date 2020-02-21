Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşmede neler konuşulacak? Uzman isim canlı yayın anlattı |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazının ardından gazetecilerle önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İdlib’deki operasyonla ilgili "Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Akşam saat 18:00'da Putin ile görüşeceğim." dedi. Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşmede neler konuşulacak? Emekli istihbarat Albay Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan’ın açıklamalarını yorumladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazının ardından gazetecilerle önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İdlib'deki operasyonla ilgili "Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Akşam saat 18:00'da Putin ile görüşeceğim." dedi. Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşmede neler konuşulacak? Emekli istihbarat Albay Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını yorumladı.

KRİTİK BİR NOKTAYA GELİNDİ

Gürsel Tokmakoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada, "Kritik bir noktayı gelinmiş durumda. Tabi bu işi anlatabilmemiz için bir defa bütün boyutlarıyla konuşmamız gerekiyor. Yani burada daha düne kadar biz mültecilerle ilgili sığınmacılarla ile ilgili olan konuyu konuşuyor idik. Terörle mücadeleyi konuşuyor idik. Türkiye Astana-Soçi sürecini konuşuyor idik. Bütün bunlar baktığınızda Suriye'de toprak bütünlüğünü kazanma toprak bütünlüğünü devam ettirmek Suriye'nin bölünmesine mani olmak. Hatta Cenevre'deki BM nezdinde yapılan görüşmelerden barışçıl istikrarlı bir çözüm beklemek adına faaliyetleri konuşuyor idik. Şimdi bu işin tamamıyla BM'nin de işaret ettiği noktada Suriye'nin iç savaşına dönük olan malzemelerle yüklüydü. Fakat biz şuanda görüyoruz ki bu bir savaşa evrilme noktasına geldi. Bu savaş ise Türkiye'nin NATO sınırı itibariyle dikkate alırsak. Nato ülkeleri, Batı ve bunun hemen yanı sıra Batı'nın karşısında olan daha önce de böyle olduğu dökümanlarda sabit olan bir Suriye rejimi ve bununla ilgili olarak da ona destek veren Rusya'nın olması söz konusu. Bu ciddi kritik ve üzerinde durulması gereken bir çizgi ki işte BM, NATO, ABD, Fransa, Almanya yani işin konuşulduğu perspektif ve olayın çözülmesine dönük olan katkıların diplomatik olarak işaret edilme biçimleri de değişti bu artık yükü ağır bir konuya geldi ve Türkiye'de bir anlamda aşan noktalarla alakalı. Putin ile 18 itibariyle konuşulacak konular bu işi çabuk bir şekilde barışçı olarak çözelim, esas sorunu çözelim ve bundan sonra bu iş büyümesin noktasında konuşulacak hale geldi" ifadelerini kullandı.