Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen A Haber'e konuştu! Çin'de koronavirüsü nasıl yendi? Son durum ne? |Video

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de son durum ne? Çin virüsü yendi mi? Nasıl mücadele ediyor? Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, tüm merak edilen soruları A Haber ekranları canlı yayınında yanıtladı. Önen, Türk vatandaşlarına evde kalma uyarısında bulunarak "Türkiye zamanında bütün tedbirleri aldı. Evde kalmak bu işten kurtulmamız anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de son durum ne? Çin virüsü yendi mi? Nasıl mücadele ediyor? Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, tüm merak edilen soruları A Haber ekranları canlı yayınında yanıtladı. Önen, Türk vatandaşlarına evde kalma uyarısında bulunarak, "Türkiye zamanında bütün tedbirleri aldı. Evde kalmak bu işten kurtulmamız anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DE SON RAKAMLAR

Önen, Çin'de bir haftadır vaka görülmediğini belirterek, "Öncelikle bugün yayınlanan resmi rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şuan tespit edilen toplam vaka sayısı 8282 olarak kayıtlara geçti. Taburcu edilen vatandaş sayısı 74737 diye bildirildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 3298. Bu istatistiklere yeni bir istatistik eklendi ithal vakalar diye. Bugün itibariyle Çin'in 599 ithal vakası var. Çin bir haftadır 0 vakayla gidiyor bu çok sevindirici. Bunun bir noktada kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. İthal vaka şeklinde artıyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BÜTÜN TEDBİRLERİ VAKİTLİCE ALDI

Büyükelçi Önen, Türk vatandaşlarını evde kalmaları konusunda uyararak, "Ülkemizde de görüyorum özellikle en başından beri çok ciddi tedbirler alınıyor. Hem burada yaşayan birisi olarak hem Avrupa'daki bütün gelişmeleri yakından takip eden birisi olarak şunu çok net söyleyebilirim ki Türkiye vakitlice bütün tedbirleri almıştır. Devletimiz bütün tedbirleri almıştır ama önemli olan bu tedbirlere vatandaşlarımızın sonuna kadar riayet etmesi." dedi.