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23.03.2020

Çin koronavirüsü yeniyor mu? Son 5 günde yeni vaka sayısı... |Video

Ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgınının çıkış noktası Çin’den umutlu haberler gelmeye devam ediyor. Son 5 günde ülke kaynaklı 1 yeni vaka tespit edildi. 3 gün üst üste ülke kaynaklı vaka görülmedi. Normal hayata dönüş başladı. A Haber muhabiri Sadi Kaymaz, Pekin’den son dakika gelişmelerini aktardı...
Çinde koronavirüs ilacı ve aşısında son durum ne? Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, A Habere konuştu! |Video ÇİN'DE KORONAVİRÜS İLACI VE AŞISINDA SON DURUM NE? ÇİN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU CUİ WEİ, A HABER'E KONUŞTU! |VİDEO
Çin Vuhanda koronavirüsü yendik sevinci |Video ÇİN VUHAN'DA "KORONAVİRÜSÜ YENDİK" SEVİNCİ |VİDEO

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