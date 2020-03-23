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Çin koronavirüsü yeniyor mu? Son 5 günde yeni vaka sayısı... |Video
Ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgınının çıkış noktası Çin’den umutlu haberler gelmeye devam ediyor. Son 5 günde ülke kaynaklı 1 yeni vaka tespit edildi. 3 gün üst üste ülke kaynaklı vaka görülmedi. Normal hayata dönüş başladı. A Haber muhabiri Sadi Kaymaz, Pekin’den son dakika gelişmelerini aktardı...
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