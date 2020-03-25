Okul tatili uzayacak mı? Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak |Video

Bugün saat 13.30'daki Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak. Toplantıda okul tatilinin uzayıp uzamayacağının da masada olması yüksek ihtimal... Başkan Erdoğan, dün Bakan Ziya Selçuk ile bir telekonferans gerçekleştirmiş ve "Bilim Kurulu 'Uzatılmasında fayda var.' diyorsa ona uyalım ama 'Bir hafta yeter.' diyorsa ona uyalım" sözlerini kullanmıştı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 13:30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplanacak.

OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?

Bakan Koca ve Selçuk, toplantı sonrası ortak açıklama yapacak. Bu açıklamada, 'Okullarda tatil uzayacak mı?' sorusu da yanıtına ulaşacak.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile dün yaptığı telekonferans görüşmesinde, "Öncelikle tebrik ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Uzaktan eğitim çalışmalarını kısmen takip ettiğini belirten Erdoğan, "Rabb'im tesirini halk etsin. İnşallah bu çalışma sistemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz ve bunun teknolojisini de inşallah zaten mevcut ama bunu da geliştirmek suretiyle artık okullarımızın şu dönemde oldu bu dönemde olmadı diye bir endişeyi taşımayacağız." diye konuştu.

Ziya Selçuk'un "Talimatınızı almak isterim. Bu hafta bizim, gelecek haftalarda tatil olacak mı, olmayacak mı konusunda müsadeniz olursa bir Bilim Kurulu ile görüşüp tatili uzatmak isteriz ama sizin talimatınız ne olur?" sorusuna Erdoğan, şu karşılığı verdi:

"Doğrusu Bilim Kurulu'yla da bir görüşüp yani gönlüm Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama eğer Bilim Kurulu 'Uzatılmasında fayda var.' diyorsa ona uyalım ama 'Bir hafta yeter.' diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var."

BAKAN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldığını belirterek, "343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yeni koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "'Kaç kişi?' 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadelerini kullandı.