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Son dakika haberi: MSB duyurdu! Kuzey Irak'ta imha edildi | Video

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Giriş: 21.05.2020 11:25
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timlerimiz, Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP’yi tespit ederek imha etti." bilgisini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilen ve amonyum nitrat ile güçlendirilen el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ), Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP'yi tespit ederek imha etti" denildi.
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