Son dakika haberi... Meral Akşener'den Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması |Video
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmanda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek geldi.
Akşener yaptığı konuşmada; "Biz bugün, yanı başımızdaki topraklar, pikap üstünde gezen birkaç teröriste devredilirken, 'Türkiye sessizce oturup uzaktan izlesin' diyemeyiz. Afrin'i, Fırat Kalkanını ve Barış Pınarını, bu sebeple destekledik, desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
'DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
İYİ Parti'nin siyasette aklın ve vicdanının sesi olduğunu savunan Akşener, "İYİ Parti kutuplaşmayı sona erdirmek için, milletin çağrısı üzerine oluşmuş bir siyasi harekettir. Biz alınan her karara, milletin çıkarları penceresinden bakarız. Her kararı, vicdanımızla tartarız. Ehline danışır, başını sonunu düşünür, ondan sonra karara varırız. Bu anlayışla biz bugün, yanı başımızdaki topraklar, pikap üstünde gezen birkaç teröriste devredilirken, 'Türkiye sessizce oturup uzaktan izlesin' diyemeyiz. Afrin'i, Fırat Kalkanını ve Barış Pınarını, bu sebeple destekledik, desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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