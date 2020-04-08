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08.04.2020

Koronavirüsün çıkış noktası Çin'de son durum ne? Çin İstanbul Başkonsolosluğu sözcüsü Yang Yun, A Haber'e konuştu |Video

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de son durum ne? Yeni bir virüs dalgası? Vuhan'da karantina kaldırıldı mı? Çin İstanbul Başkonsolosluğu sözcüsü Yang Yun, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri anlattı. Yun, “İkinci dalgaya dair endişeler çok fazla. Çin’de de sürekli söz ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de son durum ne? Yeni bir virüs dalgası? Vuhan'da karantina kaldırıldı mı? Çin İstanbul Başkonsolosluğu sözcüsü Yang Yun, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri anlattı.

ÇİN'DE SON RAKAMLAR

A Haber ekranlarında son gelişmeleri aktaran Yun, "Çin'de mevcut vaka sayısı 1190, durumu ağır olanlar saysısı 189, toplam kesinleşen vaka sayısı 81 bin 802, onların içerisinde 77 bin 279'u artık taburcu ettik. İlk vakaların ortaya çıktığı Vuhan'da halk yavaş yavaş şehirden dışarı çıkabiliyor, seyahat edebiliyorlar" dedi.

"KONTROL ALTINA ALINDI DİYEMEYİZ"

Yun son gelişmelerin olumlu olduğunu fakat buna rağmen dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Herkes dikkatli olsun. Çin'de durum iyileşti fakat tamamen kontrol altına alındı diyemeyiz. Sosyal mesafeyi korumanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

2. VİRÜS DALGASI GELECEK Mİ?

Çin'de imkanların seferber edildiğini ve tedbirlerin sıkılaştırılığını vurgulayan Yun, "İkinci dalgaya dair endişeler çok fazla. Çin'de de sürekli söz ediyorlar. Şimdi benim sizinle paylaştığım mevcut vaka sayısı içerisinde aslında 700'e yakın yurt dışından geliyor. Şimdi Artık Çin'de mevcut olan vakaların çoğu yurt dışından kaynaklıyor" dedi.

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