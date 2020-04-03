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Çin Salgınla nasıl başa çıktı? Pekin Büyükelçisi A Haber'de anlattı!
Corona virüsünün ortaya çıktığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Çin, virüsü kontrol edip vaka sayılarını düşürmesiyle hayat normale dönmeye başlıyor. Peki Çin salgınla nasıl başa çıktı? Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen A Haber'de anlattı. İşte haberin detayları...
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