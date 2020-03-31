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31.03.2020

Çin ile ilgili bomba haber! Hayat normale dönmüştü... | Video

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgının bittiği ve hayatın normale döndüğü algısı oluşturmaya çalışan Çin ile ilgili ortaya çıkan gerçeği A Haber muhabiri Sadi Kaymaz açıkladı.

Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasını engelleyemeyen şimdi ise salgının bittiği ve hayatın normale döndüğü algısı oluşturmaya çalışan Çin ile ilgili gerçeği A Haber muhabiri Sadi Kaymaz canlı yayında açıkladı.

Kaymaz, "Vuhan son 5-6 günü 0 vaka ile geçirdi. Ama ilginç bir detay ortaya çıktı. 80 bine yakın hasta vardı. Bu hastalardan 30-40 bin kişinin virüs taşıdığı. Virüs testinin pozitif çıktığı ama hasta olmadığı bu yüzden de kesinleşmiş vaka olarak gösterilmediği belirtiliyor. " açıklamasında bulundu.

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