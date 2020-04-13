Koronavirüsü yenen Başhekim savaşı nasıl kazandı? Sırrının A Haber ekranlarında açıkladı |Video

Koronavirüse (covid-19) yakalanan Başhekim Doç. Dr. Hakan Terekeci, 18 gün yatarak tedavinin ardından virüsü yenerek savaşı kazandı. Başhekim koronavirüsü nasıl yendi? Bu süreçte nasıl beslendi? Terekeci, tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı. Terekeci, "Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylanmış ilaçları kullandım. Bitkilerle tedavi uzmanıyım. Ülkemizin milli bitkilerinden biri olan kekiğin içinde yer alan sineol karvakrol içerikli bir takım ürünler kullandım." ifadelerini kullandı.