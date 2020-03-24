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Kapalıçarşı koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı! Ne zaman açılacak? |Video
İstanbul'da bulunan Kapalıçarşı koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde bugün itibariyle ziyaretçi girişine kapatıldı. Kapalıçarşı ne zaman açılacak? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan, aktardı.
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