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17.03.2020

Son dakika haberi... İtalya'da son 24 saatte 345 kişi koronavirüs (corona virüs) nedeniyle hayatını kaybetti |Video

Son dakika haberi... İtalya'da yeni tip koronavirüs (corona virüs) semptomlarına bağlı olarak son 24 saatte 345 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelinde dün de 349 kişi hayatını kaybetmişti. Bu son rakamla birlikte koronavirüse bağlı hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 bin 503'e yükseldi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan canlı yayında ayrıntıları aktardı. Öte yandan İtalya'da vaka sayısı ise 26 bini aşarken iyileşenlerin sayısı da 2 bini geçti.

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