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12.03.2020

İstiklal Marşı 99 yaşında! İşte İstiklal Marşı'nın yazıldığı yer ve hikayesi |Video

Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı bağımsızlığımızın simgelerinden İstiklal Marşı nerede nasıl yazıldı? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, İstiklal Marşı'nın yazıldığı Taceddin Dergahı'nda marşın yazılış hikayesini aktardı.

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