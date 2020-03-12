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İstiklal Marşı 99 yaşında! İşte İstiklal Marşı'nın yazıldığı yer ve hikayesi |Video
Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı bağımsızlığımızın simgelerinden İstiklal Marşı nerede nasıl yazıldı? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, İstiklal Marşı'nın yazıldığı Taceddin Dergahı'nda marşın yazılış hikayesini aktardı.
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