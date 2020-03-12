12 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
12.03.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "Ruhuyla milli mutabakatımızın en büyük teminatı ve medeniyetimizin, inancımızın ve değerlerimizin en önemli simgesi olarak kelimelere dökülen İstiklal Marşımızın Kabulünün 99. yıl dönümünde merhum Mehmet Akif'i ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Albayrak'tan İstiklal Marşı mesajı
Bakan Albayrak'tan İstiklal Marşı mesajı
Koronavirüs paylaşımları mercek altında
Koronavirüs paylaşımları mercek altında
Koronavirüste doğru bilinen yanlışlar
Koronavirüste doğru bilinen yanlışlar
Zehir tacirlerine şafak baskını!
Zehir tacirlerine şafak baskını!
Okullarda koronavirüs tatili olacak mı?
Okullarda koronavirüs tatili olacak mı?
DSÖ'den koronavirüs açıklaması
DSÖ'den koronavirüs açıklaması
Koronavirüsten korunmanın şifresi ellerde! Uzman isim A Haber’de açıkladı
Koronavirüsten korunmanın şifresi ellerde! Uzman isim A Haber’de açıkladı
Başkan Erdoğan'dan gönül selamı
Başkan Erdoğan'dan "gönül selamı"
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Risk ciddidir
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Risk ciddidir
Bakan Ersoy'dan 'koronavirüs' açıklaması
Bakan Ersoy'dan 'koronavirüs' açıklaması
Bakan Pekcan'dan koronavirüs açıklaması!
Bakan Pekcan'dan koronavirüs açıklaması!
AB'den Yunanistan'a şok!
AB'den Yunanistan'a şok!
Daha Fazla Video Göster