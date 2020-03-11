Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşımızın her satırı, her kıtası Türk Milletinin son iki asırda verdiği ve halen devam eden mücadelesini yansıtan bir destanın ifadesidir" ifadelerine yer verdi.
Doğal felaketler, Mehmetçiğe düzenlenen hain saldırı ve son olarak Türkiye'de de bir koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından mesaj yayımladı.
Adeta tüm dünyaya mesaj veren Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;
"İstiklal Marşımızın her satırı, her kıtası Türk Milletinin son iki asırda verdiği ve halen devam eden mücadelesini yansıtan bir destanın ifadesidir"
GRUP TOPLANTISINDA DA 12 MART'I ANDI
Partisinin grup toplantısından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andı. Başkan Erdoğan, "Yarın (12 Mart 2020) Mehmet Akif Ersoy'un kalemiyle değil, kalbiyle yazdığı İstiklâl Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz tarafından kabulünün 99. yıl dönümüdür. Bu vesileyle kendisini bir kez daha rahmet, hürmetle yad ediyorum." dedi.
"BESTESİNİN KARIŞIKLIĞI NEDENİYLE..."
Başkan Erdoğan, "Bayrağa, hilale, istiklâle, toprağa, şühedaya, ezana, millete yapılan her atıfla İstiklal Marşı'mız yüreklerimizi titretir, şevkimizi kamçılar. Geçmişini bilmeyenin, acısıyla ve tatlısıyla geçmişine sahip çıkmayanın geleceği de olmaz. Bunun için her evladımızın İstiklal Marşı'mızın sadece ilk iki kıtasını değil, 10 kıtasının her kelimesini, her satırını lafzıyla ve ruhuyla zihnine ve kalbine kazıması lazımdır. Bestesinin karışıklığı sebebiyle İstiklal Marşı'mızın ilk iki kıtasındaki mesajları dahi çocuklarımıza yeteri kadar anlatamadığımıza inanıyorum. Bu ülkenin okullarının kapısından İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının sözlerini ve manasıyla öğrenmemiş hiçbir evladımızın dışarı çıkamaması lazımdır." ifadelerini kullandı.
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