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12 Mart İstiklal Marşı kabulü: İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy kimdir, nereli? İşte hayatı
Bugün 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü. İstiklal Marşı'nın kabulü yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un hayat hikayesi ile ilgili detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, Mehmet Akif Ersoy kimdir, nereli? İşte Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtası...
Giriş Tarihi: 12.03.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 11:57
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