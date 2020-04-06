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06.04.2020

İstanbul Bağcılar'da apartmanda karantinaya alınan aile A Haber'e konuştu |Video

İstanbul’un Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımıza yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Karantinadaki aile ise A Haber'e konuştu. Karantinadaki vatandaşlar, "Bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor" ifadelerini kullanarak yaşadıklarını anlattı.
İstanbul’da 4 katlı apartmana coronavirüs karantinası! İSTANBUL'DA 4 KATLI APARTMANA CORONAVİRÜS KARANTİNASI!

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