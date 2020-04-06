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İstanbul Bağcılar'da apartmanda karantinaya alınan aile A Haber'e konuştu |Video
İstanbul’un Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımıza yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Karantinadaki aile ise A Haber'e konuştu. Karantinadaki vatandaşlar, "Bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor" ifadelerini kullanarak yaşadıklarını anlattı.
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