İstanbul Bağcılar'da apartmanda karantinaya alınan aile A Haber'e konuştu |Video

İstanbul’un Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımıza yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Karantinadaki aile ise A Haber'e konuştu. Karantinadaki vatandaşlar, "Bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor" ifadelerini kullanarak yaşadıklarını anlattı.