İstanbul’da 4 katlı apartmana coronavirüs karantinası!
İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Merkez Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartman koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Apartmanın 2. katında yaşayanlardan 4 kişinin testi pozitif çıkarken her katta vakanın olduğu gelen bilgiler arasında.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi alınan sıkı tedbirlerle hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da bu kapsamnda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bağcılar ilçesindeki Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartman koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.
1 KATTA 4 KİŞİDE POZİTİF SONUÇ
Bağcılar'daki binada yaşayan vatandaşlar camlardan sokağı izlerken apartmanın 2. katında yaşayan vatandaşlara yapılan testler sonucu 4 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.
HER KATTA VAKA VAR
Bunun ardından bina karantinaya alınırken neredeyse her katta pozitif vakanın olduğu gelen bilgiler arasında.
İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR
Binada yaşayanların ihtiyaçları ekiplerden tarafından karşılanıyor. Apartmanın önünde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hazır olarak bekliyorlar. Binada yaşayan vatandaşların sağlık kontrolleri de sürekli olarak yapılıyor.
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