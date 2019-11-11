Son dakika haberi: İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier İstanbul’da ölü bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda saat 05.30 sularında sokakta bulunan erkek cesedinin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi. İstanbul Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır." dedi. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı