Son dakika: Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan flaş "immün plazma" tedavisi açıklaması
Son dakika haberi... Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.
Yakalandığı yeni tip koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, Ankara'da Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde ilk plazma bağışçısı olarak Covid-19 hastalarına umut oldu.
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, düzenlenecek işlem öncesi yaptığı açıklamada, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.
"HASTALARIMIZIN KAHRAMANI OLMAYA DAVET EDİYORUZ"
Kınık, "Koronavirüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz." dedi.
6 HASTAYA UMUT OLACAK
Ayrıca Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 koronavirüs hastasına umut olabileceğini bildirdi.
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