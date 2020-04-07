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Son dakika: Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan flaş "immün plazma" tedavisi açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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KIZILAY'DAN FLAŞ İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Türk Genel Başkanı , "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.

Yakalandığı yeni tip koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, Ankara'da Türk Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde ilk plazma bağışçısı olarak Covid-19 hastalarına umut oldu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem , düzenlenecek işlem öncesi yaptığı açıklamada, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.

"HASTALARIMIZIN KAHRAMANI OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Kınık, "Koronavirüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz." dedi.

6 HASTAYA UMUT OLACAK

Ayrıca Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 koronavirüs hastasına umut olabileceğini bildirdi.

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