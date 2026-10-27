Sadettin Saran adliyeyede

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Sadettin Saran, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamasıyla yargılandığı dava kapsamında adliyeye geldi. Saran’ın adliyedeki işlemleri takip ediliyor.