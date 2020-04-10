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İmmün plazma tedavisi uygulanan koronavirüs (Kovid-19) hastasından iyi haber

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.04.2020
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İMMÜN PLAZMA UYGULANAN HASTADAN İYİ HABER

Rektörü Prof. Dr. Ahmet , yaptığı açıklamada "Hastamızdan olumlu işaretler aldık. Hem kan parametlerinde hem de akciğer kapasitesi ve bulgularında kısmi iyileşme işaretleri var" dedi.

Rektörü Prof. Dr. Ahmet , yaptığı açıklamada "Hastamızdan olumlu işaretler aldık. Hem kan parametlerinde hem de akciğer kapasitesi ve bulgularında kısmi iyileşme işaretleri var" dedi.

Doktor Kızılay, "Bir hastayla aldığımız sonuçları genelleştirmek eksik olur, daha çok hastaya uygulayacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmasında "Bu çok umutlu olduğumuz bir tedavi" ifadelerine yer veren , "Çünkü immün plazma tedavisi daha önce Kırım-Kongo kanamalı ateşi, virüsü, ve gibi viral enfeksiyonlarda başarıyla kullanılmış bir tedavi" açıklamasında bulundu.

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