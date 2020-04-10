İmmün plazma tedavisi uygulanan koronavirüs (Kovid-19) hastasından iyi haber

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yaptığı açıklamada "Hastamızdan olumlu işaretler aldık. Hem kan parametlerinde hem de akciğer kapasitesi ve bulgularında kısmi iyileşme işaretleri var" dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yaptığı açıklamada "Hastamızdan olumlu işaretler aldık. Hem kan parametlerinde hem de akciğer kapasitesi ve bulgularında kısmi iyileşme işaretleri var" dedi.

Doktor Kızılay, "Bir hastayla aldığımız sonuçları genelleştirmek eksik olur, daha çok hastaya uygulayacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmasında "Bu çok umutlu olduğumuz bir tedavi" ifadelerine yer veren Ahmet Kızılay, "Çünkü immün plazma tedavisi daha önce Kırım-Kongo kanamalı ateşi, Ebola virüsü, SARS ve MERS gibi viral enfeksiyonlarda başarıyla kullanılmış bir tedavi" açıklamasında bulundu.