Son dakika haberi... İdlib'de 2 Esad rejim uçağı düşürüldü |Video

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın son dakika haberi olarak duyurduğu haberde 2 Esad rejim uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Kritik bilginin ayrıntılarında Reuters bu haberi Suriye Devlet Televizyonu'na dayandırdığını açıkladı. Ayrıca uçakların pilotlarının da atlayarak sağ olarak kurtulduğu belirtildi. İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabı üzerinden 2 adet SU-24 uçağının düşürüldüğü, 3 hava savunma sistemininse imha edildiğini duyurdu.