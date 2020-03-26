İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüs tedbirleriyle ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında anlattı |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirleri A Haber canlı yayınında anlattı. Bakan Soylu A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. İşte Bakan Soylu ile özel röportajın tamamı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, canlı yayında merak edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili de açıklamada bulundu.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun flaş açıklamaları:

Bu kadar küresel olan, 175 ülkeye yayılan salgınla karşı karşıyayız. Tüm ülkeler bu konuda tedbirler alıyor. Biz de adım atıyor, tedbir alıyoruz. İlk günden beri önlem alıyoruz. Çin ile başladı, İran ile devam etti. Sonra Batı'ya ve ABD'ye gitti. Şu ana kadar bizim bakanlığımız 38 genelge yayınladı.

TÜRKİYE'DE HAYATIN YÜZDE 80'İ DURDU

Sosyal izolasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Birçok tedbir alındı. Üst üste tedbirler alındı. Kendi OHAL'i dediğimiz şey insanların kendi önlemi. Bunu her gün ölçüyoruz. Türkiye'de hayatın yüzde 80'i durdu. Şehirlerdeki toplu taşımanın, hayat akışının yoğunluğunu ölçüyoruz. Şu anda şehirlerarası yolcu otobüslerdeki yolcu oranı yüzde 73 azaldı. Yolculuk seviyesi yüzde 81 azaldı.

SOSYAL İZOLASYON EN ÖNEMLİ TEDBİR

Bir Sağlık sisteminin ayakta kalması, 2. kamu düzeninin devam etmesi, 3. sosyal izolasyonun sağlanması, 4. gıda temininin devam etmesi. Böylece salgına karşı en önemli tedbirleri almış oluruz. Tedbir yükselterek devam ediyoruz. Dünyayı takip ediyoruz. Gıda tedariki temininde dünyada ciddi sorun var. Kamu düzeni açısından üst bir zorluk yaşamadılar ama gıda konusunda güçlük yaşadılar. Biz neden kendi OHAL'inizi ilan edin diyoruz. ABD'deki araştırmaya göre sosyal izolasyon en önemli tedbir. Böylece yüzde 75 başarılı olunabilir.

ESNEK ÇALIŞMA YOK, HERKES GÖREV BAŞINDA

Tedbirlerimizi alırken 4 unsurun önemli olduğunu tekraren vurguluyorum. Bir süreç yönetiyoruz. Bunun köşelerini iyi tutmak zorundayız. Kamuoyunu sürekli şeffaf olarak bilgilendirmek durumundayız. Ankara, İstanbul ve İzmir'de şehir içeri çekilmiş durumda. Yapılan her işlem ve adımda bizim sağlamamız gereken sosyal mesafeyi ortaya koymak. Sorumlulukları mümkün olduğunca ortaya koyabilmek gerekiyor. Kamuda seyrekleşme var. Uzaktan çalışma var. Ama benim bakanlığımda böyle bir şey yok. AFAD, polis, jandarma sahada. Ful mesai çalışıyoruz.

Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle karşılayamazsak, bunu yapabiliriz. Alacağımız tedbirler var. Eğer tedbirlerle salgının önüne geçemeyeceksek bu tedbiri alabiliriz. Burada bir tereddüt yok.

YENİ PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

Almak üzere olduğumuz personelleri de sahaya sürdük. Son sınavları kalmıştı, aldık onları göreve. Silahsız ama bekçi kıyafeti ile eğitimleri tamamlanmamış olanları değerlendirdik. Eğitimlere malum ara verildi. Güven masasındaki 3 bin personeli de ihtiyaç olan alanlara sahaya sürüyoruz.

BUNLARIN DA TEPESİNDEYİZ

Stokçulara karşı zorunluluktan dolayı bir çağrıda bulunduk. Tüm maske üretici firmalara, kaçakçılık şubesi ekipleri gitti, uyarıları yaptı. 12 saat sonra tebligatları ortaya koydular. 20-21 diye başlamıştık. 69 firma ile anlaşma imzaladık. Anlaşma için bekleyen firmalar da sırada. İyi bir noktadayız. N-95, cerrahi maskeler, tulumlar olsun çalışmalarımızı yapıyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyatlar ile ilgili birimlerimiz sahada. Sahte ürünlere de engel olmaya çalışıyoruz. 155, 156 nereye bildirirlerse bildirsinler, biz tepesinde olacağız. Milletimiz adına günah olduğunu adlediyoruz. Suç olduğunu söylüyoruz. Gerekli adımları atarız, bunu ifade ediyorum.

Maske üretimindeki kumaşın da fiyatları artmaya başladı. Dün akşam bu konuda yine toplantı yaptık. Bunların da tepesindeyiz. Gün tedbir alma günü. Türkiye'yi bu salgından uzak tutma, en az zararla çıkma günüdür.

320 BİN VATANDAŞIN İHTİYACI KARŞILANDI

65 yaş üstüne siz evden çıkmayın dediğimizde bunların ihtiyacını karşılamak zorundayız. Almanya bunu gönüllüler eli ile yapmaya çalışıyor. Ama bunu kontrol etmek mümkün değil. Kamu eli ile bunu en iyi yapan ülkeyiz. Sosyal destek hattına gelen talep 360 bin. 320 bin vatandaşın ihtiyacı karşılandı. Kimsesiz tek başına kalanlar ile ilgili şöyle bir uygulamaya gittik. 112 ve 165 sistemine yükledik. Kaymakamlar ve muhtarlar arasında bir iletişim hattı kurduk. Bizim ulaşamadıklarımız ve bize ulaşamayanlara oradan ulaşmaya çalışıyoruz. Aile Hekimleri ile de bir sistem kurduk. Aile Hekimleri, 2-3 günde bir arayıp ilaç ihtiyacını soruyor. Yazılımlar 2-3 günde kuruldu. Bizim Vefa Destek Hattı diye bir bölümümüz yoktu ki. 24 saat mesai harcandı. Bakan Berat Bey ile konuştuk. O da bankaları topladı, konuştu. Yapılabilecekleri anlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapıldı. Maaşları eve götürecek bir sistem bile kuruldu.İmamlar ve öğretmenlerden de istifade ediyoruz. İmamlarımızı da kaymakamlıklar devreye aldı. Topyekun sahadayız.

ŞU ANDA 2 MİLYON CİVARINDA MASKE DAĞITTIK

Şu anda 2 milyon civarında maske dağıttık. 1 milyon jandarmaya dağıttık. Bir de sevk dönemi biliyorsunuz. Jandarma kışlaya gelir gelmez 15 gün izole ediyoruz. Gelen kim olursa olsun, izole olacak. Orada da enfekte olmamalıyız. Tüm tedbirleri aldık. İlk tedbiri Nüfus Müdürlüğü'nde aldık. İlk kez burda söylüyorum. 65 yaş üstünün randevularını bir sonraki aya attık. 8 dakikada bir olan randevuyu 30 dakikaya çıkardık.

PROVOKASYON YAPANLARIN YÜZDE 70'İ FETÖ VE PKK BAĞLANTILI

2 bin 551 kişinin 449'una bu sabah itibarı ile işlem yapıldı. Sosyal medyada korona provokasyonlarına işlemler sürüyor. Provokasyon yapanların yüzde 70'i FETÖ, DHKP-C, PKK. Bunların büyük bölümü yurt dışı hesaplar. Türkiye'de olan hesapların hepsini bulabiliriz. Bizim bulamayacağımız hesap yok. Defalarca provokatif olduğu açıklanan videolar, içerikler yalanlanmasına rağmen inanmayın. Sokağın ortasında kendini yere atıyor. Bu yalan. Buradan söyleyeceğim şudur, bunu yapanlar kadar bunu yayanlar, kamusallaştıranlar da suçludur.

AYM'NİN KARARLARI BİZİ GÖNÜLSÜZLEŞTİRMEKTEDİR, İŞTAHIMIZI KAPATIYOR

AYM'nin bazı kararları Türkiye'ye ait değil, Noreveç'e ait kararlar. Bağışlayın beni ama, Norveç'in etrafında İran var, Suriye var, 15 Temmuz'da Norveç'te darbe gerçekleştirilmeye çalışıldı, terör tehditi var... Türkiye'de bunlarla mücadele etmeye gerek yok sanki. AYM'nin kararları bizi gönülsüzleştirmektedir, iştahımızı kapatıyor. Birçok karar buna katılabilir. Ölme eşeğim ölme, yonca bitince yersin. Öyle kararlar alıyorlar ki. Sosyal medyada böyle bir karar alınırsa, Siber Suçlar, savcılığa bunu bildirerek işlem yapabilir. Şimdi bu işi uzatıyorlar. Burdan, oraya, ordan buraya götüreceksiniz. Öyle çelişkili kararlar veriyorlar ki. Bu çelişkileri bir vesile ile ortaya koyuyorlar. Ben lafı ağzında tutan bir insan değilim.

Göç mücadelemizde de bizi sıkıntıya soktular. Egemen bir devletiz. Biz deport etme hakkına sahibiz. Bu yetkiyi elimizden aldılar. Kanunu değiştirmek zorunda kaldık. Kanunu istedikleri seviyeye getirmek zorunda kaldık. Yabancı savaşçı ülkesine göndereceğiz, gönderemezsin diyor. Her birine ayrı karar alacağız diyor. Onların dediği gibi yapıyoruz. Geri gönderme merkezinde 10 bin mi olur, 15 bin mi olur... Uğraşıyoruz. Olayın bir başka boyutu.

150 BİN 600 KİŞİ SINIRDAN GEÇTİ

150 bin 600 kişi sınırdan geçti. 4 bin 600 kişi Pazarkule'de bekliyor. Bunların tüm ihtiyaçları da karşılanıyor. Plastik mermi attılar. bir mültecinin gözünü yaraladılar. Uyardık, bir daha yaparsanız 10 mislini yaparız diye. Yaptılar, 10 mislini yaptık. Karşı tarafı plastik mermi ve gaz bombasına boğduk. Geçişler sürüyor. Durmadı.

GENÇLER, 'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DERSENİZ OLMAZ

Gençler, 'Bana bir şey olmaz' derseniz olmaz. Kendi OHAL'imizi unutmamalıyız. Negatif çıktım rahatım, böyle bir şey yok. Ben vakaları izliyorum Adam 14 gün önce gelmiş. Negatif çıktı, 14'üncü günde pozitif çıktı. Ateşi 14'üncü günde çıktı. Sosyal izolasyon önemli. Özellikle gençler hayatlarını yavaşlatmalıdır.

SUUDİ ARABİSTAN HİÇBİR VAKA BİLDİRMEDİ

Suudi Arabistan hiçbir vaka bildirmedi dünyaya. Ne zaman umreden gelenlerden vaka çıktı, Sağlık Bakanlığı bunları karantinaya alıyoruz dedi. Bazı ülkeler bunu saklıyorsa, bizim yapacağımız onların resmi bilgilendirmesi. İlk vaka sonrası tek tek çalışma başlattık. O günden sonra tedbirleri aldık. Teyzem umreye gitti, teyzeme bir yere gitmeyeceksin dedim. Anneme de dedim gitmeyeceksin. Kızı 14 gün sonra dün ilk defa gitti. Kalmayacaksın dedim. Alınganlık yapmayalım. Kendi aileme de uyguladım kuralları.

PAZARLARI ŞİMDİ YASAKLAMIYORUZ

Pazarları şimdi yasaklamıyoruz. Ama önlemleri artıracağız. Kontrol edeceğiz giriş çıkışları. Tezgahların arasını da açacağız.