Güvenlik uzmanı Ağrı'daki roketli saldırıyı A Haber'e yorumladı: Büyük bir mücadele veriliyor |Video

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki TIR parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Gümrük Müdürlüğü Personeli olan 1 kişi şehit oldu. Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda saldırıya ilişkin A Haber’e açıklamalarda bulundu. Alabarda, “Türkiye terör örgütünün istediği gibi hareket edeceği bir ülke değildir, olmayacaktır.” dedi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki TIR parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Gümrük Müdürlüğü Personeli olan 1 kişi şehit oldu. Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda saldırıya ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu. Alabarda, "Türkiye terör örgütünün istediği gibi hareket edeceği bir ülke değildir, olmayacaktır." dedi.

"TERÖRLE MÜCADELE, SAVUNMA SANAYİMİZ VE MEHMETÇİK BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİYOR"

Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda saldırıya ilişkin şu notları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti eskiden olduğu gibi Tendürek Üst Bölgesinde ve Gürbulak Sınır Kapısında İran'ın istediği gibi manipüle edeceği bir ülke değildir. Dolayısıyla bu saldırının failleri bugün etkisiz hale getirilecektir. Ülkemizin terörle verdiği mücadele çok kapsamlıdır. 2015 Çukurdere terörü ile başlayan mücadelemiz yaklaşık 5 yıl içerisinde bugünlere getirildi ve bu zamana kadar çok önemli zayiata uğratıldı. Bugün terör örgütü Türkiye'de eylem yapabilme kabiliyetini önemli ölçüde yitirmiştir. Türkiye eski Türkiye olarak yoluna devam etseydi Suriye'de yapmış olduğumuz bir hamle İran'ın canını acıttığında İran Gürbulak ya da Tendürek üzerinden bir saldırıya adım atabiliyor olurlardı. Fakat gelinen noktada Edirne'den Ardahan'a kadar isteyenin, istediğini yapabildiği bir Türkiye yoktur ve olmayacaktır. Terörist ile mücadele anlamında Mehmetçik ve savunma sanayimizin çok büyük bir başarı verdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Devleti ve Mehmetçiği ile bu ülkenin getirmiş olduğu her türden refahı paylaşarak ve hiçbir noktada kimlik ayrımı yapılmadan bu topraklarda terörizme geçit verilmeyecektir."