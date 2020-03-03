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03.03.2020

Göçmenlerden Yunanistan'a akın! 5. günde bölgede son durum ne? |Video

Türkiye'nin Avrupa'ya giden kapıları açmasıyla göçmenlerin Yunanistan'a akını devam ediyor. Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469 oldu. 5.günde sınırda son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Edirne Pazarkula Sınır Kapısı'ndan bölgedeki son durumu aktardı...
Son dakika: Bakan Soylu Yunanistana geçen göçmen sayısını açıkladı SON DAKİKA: BAKAN SOYLU YUNANİSTAN'A GEÇEN GÖÇMEN SAYISINI AÇIKLADI
Son dakika: Yunan askerinden A Habere saldırı! SON DAKİKA: YUNAN ASKERİNDEN A HABER'E SALDIRI!
Yunanistan sınırına göçmen akını! Rakam her dakika artıyor YUNANİSTAN SINIRINA GÖÇMEN AKINI! RAKAM HER DAKİKA ARTIYOR
Yunan dehşeti kamerada! Göçmen teknesini batırmaya çalıştılar |Video YUNAN DEHŞETİ KAMERADA! GÖÇMEN TEKNESİNİ BATIRMAYA ÇALIŞTILAR |VİDEO

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