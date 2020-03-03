Göçmenlerden Yunanistan'a akın! 5. günde bölgede son durum ne? |Video

Türkiye'nin Avrupa'ya giden kapıları açmasıyla göçmenlerin Yunanistan'a akını devam ediyor. Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469 oldu. 5.günde sınırda son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Edirne Pazarkula Sınır Kapısı'ndan bölgedeki son durumu aktardı...