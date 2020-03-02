Son dakika: Yunan askerinden A Haber'e saldırı!

Son dakika haberi... Mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesiyle vicdanları sızlatan Yunan askeri, A Haber ekibine ve mültecilere tampon bölgede saldırıda bulundu. Yunanistan sınırında bulunan A Haber ekibi ve mültecilere Yunan askeri tarafından hedef gözetmeksizin ateş açıldı. Saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer başından yaralandı. İşte o anlar...

Mültecilere hedef gözetmeksizin ateş açan Yunan askeri, A Haber'i de hedef aldı. Sınırın sıfır noktasında hedef gözetmeksizin yapılan saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer yaralandı. O anlar A Haber kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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A HABER MUHABİRİ VEDAT SEZER O ANLARI ANLATTI!

Sınırda bulunan mültecilere insanlık dışı muamelelerde bulunan Yunan askeri bir kez daha hedef gözetmeksizin ateş açtı. Mültecilere ve basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer başından yaralandı. Sezer, Yunan askerinin insanlık dışı davranışını A Haber ekranlarında anlattı.

A HABER MUHABİRİ VEDAT SEZER O ANLARI ANLATTI - TIKLA İZLE