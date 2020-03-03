Son dakika: Bakan Soylu Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye’nin kararının ardından Yunanistan’a geçen göçmen sayısını açıkladı. Soylu açıklamasında ‘Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130.469’ dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469." bilgisini paylaştı.
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