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Son dakika: Bakan Soylu Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
BAKAN SOYLU SON RAKAMI PAYLAŞTI

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman ’nin kararının ardından ’a geçen sayısını açıkladı. Soylu açıklamasında ‘Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130.469’ dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman , saat 09.15 itibarıyla topraklarından ayrılıp Edirne'den 'a geçen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469." bilgisini paylaştı.

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