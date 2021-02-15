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SON DAKİKA HABERİ | Firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi

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Giriş: 15.02.2021 18:08
Güncelleme:15.02.2021 18:14
Haklarında yakalama kararı bulunan firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi. Gürbüz Sevilay'ın, Irak ve Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG-SDG'ye yönelik silah temini faaliyetinde bulunduğu ve örgüt sorumlularıyla görüştüğü belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Savunma sanayisinde faaliyet gösteren Gürbüz Sevilay'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile devlet memurluğundan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, söz konusu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı belirlendi.

Irak ve Suriye'deki PKK/KCK-PYD/YPG-SDG mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, PKK/KCK organizasyonuyla illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün silah/mühimmat/araç üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK/KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi.

Söz konusu görüşmelerde PKK/KCK tarafından kendisine iletilen ihtiyaçları karşılamak amacıyla savunma sanayi sektörü alan��ndaki uluslararası bağlantılarını devreye sokan Gürbüz Sevilay'ın, yabancı menşeli firma sorumluları ile PYD/YPG'nin Suriye'deki İHA/drone ile mücadele sürecini bizzat yönlendiren "Mazlum Kobani/Şahin Cilo" Kod Ferhat Abdi Şahin ve diğer üst düzey PKK/KCK mensuplarını Suriye'de bir araya getirdiği öğrenildi.

Sevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı tespit edildi.

FETÖ mensubu Tamer Avcı'nın ise örgüte öğrenci kazandırmak ve öğrencileri örgüt evlerine yönlendirmek için çalıştığı, örgüte ait şirketlerde sorumlu düzeyde görev yaptığı, internet üzerinden yayın yapan bazı haber portallarında Türkiye aleyhinde yazılar yazdığı belirlendi.

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