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16.04.2020

Denizden ya da havuzdan koronavirüs bulaşır mı? Bu yaz tatil yapabilecek miyiz? Uzman isim yanıtladı |Video

Koronavirüsle mücadele ederken nasıl korunmamız gerektiği ile ilgili merak edilen sorulardan biri de deniz ya da havuz yoluyla virüsün bulaşma riskinin olup olmadığı... Peki virüs su yoluyla insana bulaşır mı? Virüsün yayılma hızı yaz aylarına kadar sürecek mi? Bu yaz tatil yapabilecek miyiz? Virüs ayakkabı tabanında yaşar mı? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, merak edilen soruların yanıtlarını A Haber canlı yayınında verdi.

Koronavirüsle mücadele ederken nasıl korunmamız gerektiği ile ilgili merak edilen sorulardan biri de deniz ya da havuz yoluyla virüsün bulaşma riskinin olup olmadığı... Peki virüs su yoluyla insana bulaşır mı? Virüsün yayılma hızı yaz aylarına kadar sürecek mi? Bu yaz tatil yapabilecek miyiz? Virüs ayakkabı tabanında yaşar mı? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, merak edilen soruların yanıtlarını A Haber canlı yayınında verdi.

İşte Yalçın'ın konuşmasından satır başları;

HAZİRAN'A KADAR DÜŞME EĞİLİMİNE GİRİLECEĞİ BELLİ

Hastalığın başlamasından bu yana ülkemizdeki veriler yaklaşık bir aylık bir süre geçti. Belli bir noktaya kadar daha yükselmesi bekleniliyor. Dolayısıyla bunun Haziran başına kadar gerekli önlemler alındı karantinaya da bir şekilde uygulamada sıkıntı olmazsa Haziran'a kadar vakaların düşme eğilimine doğru girileceği belli. Belli bir pik yapacak daha sonra azalacak ama muhtemelen yaz ayları boyunca da hastalığın bir süre böyle iniş çıkışlarla gidebileceği konusunda veriler var.

SU YOLUYLA VİRÜS BULAŞIR MI?

Suyla bulaşmıyor bu hastalık. O nedenle gıdalarla bulaşmıyor. Bir şekilde denize havuza girmenin herhangi bir sakıncası yok yaz mevsiminde. Tatil yapma konusunda tabi ki o günkü karantina önlemleriyle o günkü koşullarla herhalde değerlendirmek gerekecek. Bugünden değerlendirmek zor gözüküyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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